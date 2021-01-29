"Футбол - для мальчиков, регби - для мужчин": казанская "Стрела" предложила Хабибу Нурмагомедову место в своей команде

Раннее чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в шутки или нет выразил желание попробовать себя в футболе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После того, как чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в шутку или нет выразил желание попробовать себя в футболе, спортивные команды стали вполне серьезно приглашать его к себе. Первым в Татарстане это сделал набережночелнинский "КАМАЗ". А следом предложение сделала и казанская регбийная “Стрела”

- Зачем нужен футбол, когда есть регби? Тем более, что многие борцы и бойцы выступают тут очень успешно. Контракт уже в процессе, ждем в Казани – ирландцев у нас в команде нет, так что с микроклиматом порядок, - сообщили в пресс-службе команды.

Заметим, в одной из соцсетей "Стреле" ответил "КАМАЗ"

- Ребят, в Казань только через Набережные Челны, - гласит сообщение от официального аккаунта футбольного клуба.

- Футбол - для мальчиков, регби - для мужчин, - ответили представители "Стрелы"

Однако Нурмагомедову, кажется, ближе все-таки футбол. Пару дней назад он посетил тренировочный лагерь московского "Спартака" и даже сыграл. Ответа татарстанским командам боец пока не дал.