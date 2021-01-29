Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл посетил Набережные Челны и посидел за рулем "КАМАЗа"

Фото: пресс-служба ПАО "КамАЗ"

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершил рабочую поездку в Набережные Челны, где впервые посетил Камский автомобильный завод. Там ему показали работу главного сборочного конвейера и конвейера сборки кабин, гоночные автомобили и музей команды «КАМАЗ-МАСТЕР». Также священнослужитель посидел за рулем одного из грузовиков.

Находясь в татарстанском автограде, митрополит Кирилл ознакомился и с ходом строительства православной гимназии на территории прихода великомученика Георгия Победоносца.

Он заметил, что это будет учебное заведением с высоким образовательным уровнем и упором на нравственное и патриотическое воспитание. Митрополит также подчеркнул, что Набережные Челны продолжают оставаться местом особого архипастырского внимания.