В РКБ Татарстана поступили четыре человека, которые получили травмы во время уборки снега с крыш

Ежедневно в РКБ Татарстана обращаются примерно по четыре человека с травмами, полученными при падении. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за недавнего резкого потепления дороги Татарстана местами превратились почти что в катки, которым не всегда помогает даже противогололедная смесь. Ежедневно в республиканскую клиническую больницу (РКБ) обращаются в среднем по четыре человека с травмами, полученными при падении. А в центральную клиническую больницу №18 Казани за неделю поступает в среднем 18 подобных пациентов.

Есть среди травмированных и те, кто упал с крыши своего частного дома, пытаясь отчистить ее от снега. В стационаре РКБ сейчас находится четыре таких пациента, сообщил на пресс-конференции заведующий отделением нейрохирургии №2 Валерий Игнатьев. Он заметил, что многие пострадавшие не использовали страховку при нахождении на крыше.