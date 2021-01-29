В Казани начнут готовить специалистов по созданию искусственного мяса

Пилотная версия программы стартует через полгода. Фото: Ксения ЯРКОВА

В Казанском федеральном университете (КФУ) планируют запустить программу по подготовке специалистов, которые смогут разрабатывать и внедрять технологии производства искусственного, культивируемого, мяса. Ее разработку уже одобрила конкурсная комиссия Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы РОСНАНО. Вуз получил грант в размере восьми миллионов рублей.

Пилотная версия программы стартует через полгода. Ее участников будут учить не только технологии получения искусственного мяса, но и работе с биореакторами, 3D-биопринтерами, культивированием клеток человека и животных. По итогам обучения будут выдавать соответствующие сертификаты.