В Марий Эл арестован мужчина, напавший с ножом на сына и его друга

Мужчина арестован по обвинению в убийстве Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Нападение на двух мужчин произошло в ночь на 23 января в одной из деревень Куженерского района республики. К местному 67-ленему жителю приехал 34-летний сын вместе со своим 35-летним приятелем. Мужчины накрыли стол за встречу, и после совместного застолья поссорились. Хозяин дома схватил со стола нож и ударил обоих гостей в животы. Раненные смогли выбежать из дома и позвали на помощь.

Медики смогли доставить раненных в ближайшую больницу, но сын злоумышленника погиб на следующий день, 24 января, - врачи не смогли спасти его.

В отношении пенсионера возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство двух лиц". На время следствия он арестован, сообщили в СУ СКР Марий Эл.