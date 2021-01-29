В Казани иномарка сбила пенсионера-нарушителя, пострадавший скончался в больнице

Медики увезли пострадавшего в больницу, но он скончался Фото: Олег УКЛАДОВ

Наезд на пешехода произошел 29 января в 16.00 на улице Гаврилова в Ново-Савиновском районе столицы республики. По предварительным данным, 70-летний прохожий решил перейти дорогу, но сделал в неположенном для этого месте, хоть неподалеку была "зебра". Появление на дороге пенсионера оказалось неожиданным для 37-летнего водителя иномарки "Опель Корса".

Медики на "скорой" доставили пострадавшего с травмой головы в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

- На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции Казани, - сообщили в пресс-службе ведомства.