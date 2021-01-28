В Татарстане подтвердили еще четыре смерти от коронавируса

Причины их смерти были установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

28 января Минздрав Татарстана подтвердил еще четыре смерти в республике от коронавируса. Очередными жертвами инфекции стали две 76-летние женщины, а также 67-ми и 59-ти летние мужчины. Причины их смерти были установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Таким образом, в Татарстане число летальных исходов коронавируса достигло 256.

Отметим, что за прошедшие сутки в регионе было выявлено 83 новых случая COVID-19, из них 3 – завозных, а 80 – контактные. 26 человек были госпитализированы, остальные получают лечение на дому.

Всего с начала пандемии в Татарстане инфекция была обнаружена у 15 790 человек, 12 234 из которых выздоровели.