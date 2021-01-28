Президент Татарстана поручил полицейским обратить внимание на радикальные группы в интернете, в которых состоят подростки

Фото: president.tatarstan.ru

В этот четверг, 28 января, на итоговой коллегии МВД Татарстана президент республики Рустам Минниханов поручил правоохранителям обратить внимание на радикальные интернет-сообщества, в которых состоят подростки.

Это, по его словам, как группы пропагандирующие уголовную культуру, так и те, которые склоняет школьников к определенного рода протестным действиям. Как считает Минниханов, в интернете деструктивные силы используют запрещенные приемы, влияя на молодежь.

Он заявил, что нужно оперативно реагировать на все сигналы, поступающие от учителей, родителей и самих школьников. То есть более активно заниматься профилактикой подростковой преступности.

- Здесь, я считаю, и сама школа не дорабатывает. Работа должна проводиться не только с теми, кто входит в группу риска. Случается, что и подростки из благополучных семей попадают в ситуации. Главное своевременно разобраться, чтобы не доводить до трагедий, - отметил Рустам Минниханов.