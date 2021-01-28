Житель Татарстана ворвался в чужой дом и спас свою жену от изнасилования

Злоумышленника задержали, но он отказался от дачи показаний. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В отношении 43-летнего жителя одного из сел Сармановского района возбуждено уголовное дело по статье «покушение на изнасилование».

Как полагает следствие, вечером 26 января этот мужчина подкараулил 40-летнюю женщину, которая возвращалась с работы. Злоумышленник, угрожая ей ножом, насильно увел ее к себе домой.

Очевидцы сообщили об супругу женщины. Тот ворвался в чужой дом и спас жену от изнасилования. Мужчина также вызвал на место происшествия полицейских. Те задержали злоумышленника.

- От дачи показаний обвиняемый отказался. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Там также отмечают, что задержанный мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление.