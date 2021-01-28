28 января в промзоне Нижнекамска во время пожара спасли двух человек

Фото: МЧС Татарстана

Сегодня, 28 января, после обеда в экстренные службы Татарстана поступила информация о пожаре в промзоне Нижнекамска. Там, на первом этаже ремонтируемого здания ООО «Камэнергопромстрой» (ул. Заводская) загорелся пенопласт.

Когда на место происшествия прибыли пожарные, они установили, что открытого горения нет, происходит сильное задымление. Из-за этого пришлось с крыши семиэтажного здания спасать двух рабочих, которые занимались его ремонтом. Их спустили по автолестнице. Само возгорание было оперативно потушено.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

- Горение проходило на предварительной площади 60 квадратных метров. Причина пожара устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.