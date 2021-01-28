Глава МДВ Татарстана: угроза совершения терактов сохраняется

Пример тому попытка поджечь отдел полиции в Кукморе.

В этот четверг, 28 января, во время итоговой коллегии МВД Татарстана его глава Артем Хохорин вспомнил произошедший в октябре 2020 года в Кукморе случай, когда 16-летний подросток попытался поджечь отдел полиции и при сопротивлении был ликвидирован.

Напомним, пасынок уже сидевшего за подрывы газопроводов мужчины во время задержания напал на одного из правоохранителей с ножом и ранил его. Коллеги полицейского пришлось применить табельное оружие.

В связи с этим Хохорин заявил, что в Татарстане угроза террористических проявлений сохраняется и на 100% исключить повторения ситуации подобной кукморской невозможно.

Также, по его словам, в 2020 году в республике было возбуждено 60 уголовных дел, связанных с терроризмом, и 24 дела, связанных с экстремизмом.