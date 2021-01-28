В Татарстане поставку вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» ожидают в феврале

Пока в регионе прививают только «Спутником V». Фото: Анастасия Осипова

Сегодня, 28 января, во время онлайн-брифинга руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что поставка однокомпонентной вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в республику ожидается в феврале.

Пока в регионе прививают только «Спутником V». Отметим, что, по данным Минздрава Татарстана, этой вакциной привито уже 12 610 жителей республики, из которых вторую инъекцию этого двухкомпонентного препарата получили 2 463 человека. Всего в республике было использовано 93,8% поставленных доз «Спутника V».

По словам Галимовой, очередная партия этой вакцины должна поступить в Татарстан уже в ближайшие дни. Речь идет о 70 тысячах доз препарата.