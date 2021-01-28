В Татарстане за 2020 год полицейские изъяли 200 килограммов наркотиков

К уголовной ответственности за нарокпреступления в Татарстане в 2020 году были привлечены 1 860 человек. Фото: Иван ВИСЛОВ

Сотрудниками полиции в 2020 году удалось раскрыть 5 037 наркопреступлений, совершенных на территории Татарстана. При этом 3 855 из них отнесены к тяжкой и особо тяжкой категории. К уголовной ответственности были привлечены 1 860 человек. Такие данные были озвучены на итоговой коллегии МВД Татарстана.

Всего же за 2020 год полицейским удалось изъять из незаконного оборота около 200 килограмм различных наркотиков и психотропных веществ.

- Было возбуждено уголовное дело по статье "Организация преступного сообщества" в отношении лидеров и участников преступного формирования, организовавших широкую сеть сбыта наркотиков на территории Татарстана и других регионов России, - рассказал глава МВД республики Артем Хохорин.

По его словам, силами ведомства за прошлый годы было расследовано 285 групповых наркопреступлений, в том числе 61 – совершенное в составе организованной группы.

Также в республике правоохранители за год накрыли девять подпольных лабораторий, где синтезировали запрещенные вещества. Удалось перекрыть 61 канал их поставки, в том числе два международных.