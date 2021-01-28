УНИКС установил рекорд Еврокубка по числу побед

Фото: БК УНИКС.

Минувшим вечером УНИКС в рамках Еврокубка на выезде встречался с боснийским "Морнаром" и одержал убедительную победу - 87:70. Этот успех позволил казанцам закрепиться на первом месте в группе и улучшить шансы на выход в четвертьфинал. Кроме того, выиграв в Боснии подопечные Димитриса Прифтиса установили рекорд Еврокубка по числу побед.

За всю историю выступлений во втором по значимости клубном турнире Европы УНИКС одержал теперь 155 побед. Предыдущим рекордсменом была испанская "Валенсия", на счету которой было 154 выигранных матча.