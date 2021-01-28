В Ульяновской области от отравления угарным газом погибла молодая пара

Расследованием занимается СУ СКР Ульяновской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" сотрудниками следственного комитета Ульяновской области было возбуждено после того, как ночью 27 января в квартире дома на улице Калинина в рабочем поселке Кузоватово обнаружили тела молодой пары.

Предположительно, 23-летний мужчина и его 20-летняя подруга скончались из-за отравления угарным газом. Во время осмотра места происшествия обнаружили неисправность дымовентиляционного канала индивидуального газового отопления.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен комплекс необходимых экспертных исследований. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Ульяновской области.