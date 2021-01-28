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Происшествия

В Ульяновской области от отравления угарным газом погибла молодая пара

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности"
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Расследованием занимается СУ СКР Ульяновской области.

Расследованием занимается СУ СКР Ульяновской области.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" сотрудниками следственного комитета Ульяновской области было возбуждено после того, как ночью 27 января в квартире дома на улице Калинина в рабочем поселке Кузоватово обнаружили тела молодой пары.

Предположительно, 23-летний мужчина и его 20-летняя подруга скончались из-за отравления угарным газом. Во время осмотра места происшествия обнаружили неисправность дымовентиляционного канала индивидуального газового отопления.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен комплекс необходимых экспертных исследований. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Ульяновской области.

Криминал