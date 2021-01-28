Небольшой пожар унес жизни двух жителей Марий Эл

Фото: пресс-служба МЧС Марий Эл

В среду, 27 января, в доме на улице Полевая деревни Сардаял Мари-Турекского района произошел небольшой пожар. Несмотря на то, что возгорание потухло самостоятельно, огонь унес жизни двух мужчин - 58-летнего хозяина участка и его 68-летнего друга.

Около 10.30 хозяина дома пришла проведать соседка. Зайдя в дом, женщина почувствовала запах дыма, а одной из комнат, пол в которой был немного прожжен, она увидела тела мужчин. Прибывшие на место специалисты, выяснили, что пожар был незначительным и потух сам. Причиной произошедшего они назвали неосторожность при курении.