В Чувашии на пенсионерке загорелась одежда и она скончалась

Трагедия произошла в одной из квартир дома №52 на улице Ленина в Канаше. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В среду, 27 января, в доме №52 на улице Ленина в Канаше произошел пожар. По предварительной версии МЧС Чувашии, около десяти часов вечера 81-летняя хозяйка одной из квартир решила приготовить еду. В какой-то момент на женщине загорелась одежда. Пенсионерка получила серьезные ожоги и скончалась до приезда пожарных.

Заметим, что с начала 2021 года на территории Чувашии произошло 82 пожара. В них погибли 17 человек, еще двое получили травмы. Общий материальный ущерб от подобных ЧП составил более двух миллионов рублей.