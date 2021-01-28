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В 2020 году превышение нормы загрязняющих веществ в воздухе были выявлены в шести районах Татарстана

В Казани доля проб с превышением гигиенических нормативов составила 1,5%
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Речь идет о превышении нормативов в пробах, отобранных в зоне влияния промышленных предприятий или автомобильных дорог.

Речь идет о превышении нормативов в пробах, отобранных в зоне влияния промышленных предприятий или автомобильных дорог.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2020 году превышение нормы загрязняющих веществ в пробах воздуха фиксировалось в шести муниципалитетах Татарстана. Среди таковых Казань, где доля проб с превышением гигиенических нормативов составила 1,5%, Заинский район (0,9%), Чистопольский район (0,6%), Лениногорский район (0,2%), Бугульминский район (0,2%) и Алметьевский район (0,2%), сообщает региональный Роспотребнадзор.

Во всех случаях речь идет о превышении нормативов в пробах, отобранных в зоне влияния промышленных предприятий или автомобильных дорог. По данным Минэкологии Татарстана, соотношение выявленных превышений к количеству проведенных измерений в воздухе ежегодно снижается, и в прошлом году составило всего 0,04%.

Экология