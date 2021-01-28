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В Ульяновской области орнитологи установили веб-камеру в гнездо орлана-белохвоста

Следить за птицей из национального парка "Сенгилеевские горы" в режиме реального времени может любой желающий
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Фото: скриншот

Фото: скриншот

Орнитологи знают, что наблюдать за орланом-белохвостом очень трудно. Местами эти птицы начинают гнездиться очень рано - в конце февраля, начале марта. Именно этому специалисты из Ульяновской области установили в одном из гнезд хищника веб-камеру еще зимой. Теперь за ним можно наблюдать в режиме реального времени из любой точки мира.

Трансляция организована Симбирским отделением Союза охраны птиц России совместно с Национальным парком "Сенгилеевские горы". Ее координатором стал кандидат биологических наук Михаил Корепов.

Живой уголок