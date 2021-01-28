В Казани пенсионерки скалкой выгнали "коммунальщиков", проверяющих вентиляцию за 5 тысяч рублей

Мужчины требовали денег за бесплатную услугу и угрожали, а в ответ чуть не были избиты скалкой. Фото: Анна СЕМИНА

В четверг, 28 января, корреспондент "Комсомолки" стал свидетелем необычной сцены - из подъезда многоэтажки две пенсионерки чуть ли не пинками вытолкали и прогнали двух мужчин в форменных куртках сотрудников коммунальных служб. Надписи на которых, к слову, оказались стерты.

Разгневанные женщины рассказали корреспонденту, что мужчины представились сотрудниками управляющей компании и якобы пришли проверять вентиляцию. При этом за эту бесплатную услугу они потребовали 5 тысяч рублей. Пенсионерки отказались и им начали угрожать судом и тем, что потом за проверку вентиляции придется заплатить уже 13 тысяч рублей.

Подруга хозяйки квартиры, зашедшая к ней в гости, поняла, что в квартиру проникли мошенники. Пенсионерки оказались неробкого десятка, и при помощи кулаков, но, а также скалки вытолкали мужчин не только из квартиры, но и из подъезда.