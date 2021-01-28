28 января "Ак Барс" на вызде сыграет с "Автомобилистом"

30 января “Ак Барс” сыграет с пекинской хоккейной командой “Куньлунь”. Фото: ak-bars.ru

В четверг, 28 января, казанская хоккейная команда “Ак Барс”на выезде сыграет с екатеринбургским “Автомобилистом”. В нынешнем сезоне они встречались дважды - в столице Татарстана. В первой игре “барсы”” победил со счетом 3:0, во второй – 2:0. Сегодняшний матч намечен на 17:00.

Среди травмированных у казанцев – нападающие Станислав Галиев и Стефан Да Коста. У екатеринбуржцев, в свою очередь, травмированы форварды Павел Куликов и Сергей Шумаков.

Заметим, что 30 января “Ак Барс” сыграет с пекинской хоккейной командой “Куньлунь”. Игра пройдет на льду казанской “Татнефть-Арены”.