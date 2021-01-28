В Ульяновской области ослабили ковидные ограничения

Ранее в регионе сняли еще ряд “ковидных” ограничений. Фото: Олег ЗОЛОТО

Максимальная загрузка зрительных залов в учреждениях культуры и спорта Ульяновской области увеличено с 30% до 50%. Однако людям по-прежнему нужно носить в подобных местах медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию, сообщила министр искусства и культурной политики региона Евгения Сидорова.

Напомним, ранее в Ульяновской области сняли еще ряд “ковидных” ограничений. Местным жителям разрешили проводить банкеты и корпоративы, а точкам общепита - работать до 23.00. Регистрацию брака теперь вновь можно проводить с участием гостей, но их количество не должно превышать десяти человек. Несовершеннолетним можно посещать торговые центры без родителей, а самим ТЦ - возобновить работу игровых комнат и детских развлекательных центров.

Кроме того, с 25 января режим самоизоляции для пенсионеров и лиц с хроническими заболеваниями в области носит рекомендательных характер, а число работников, находящихся на “удаленке” снижено до 10%.