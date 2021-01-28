В Татарстане за минувшие сутки выявили 83 новых случая COVID-19

С начала пандемии COVID-19 в республике был выявлен 15 790 раз. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 83 новых случая коронавируса. Три из них завозные, 80 - контактные. Большинство зараженных - жители Казани (42 человека).

Заметим, что среди новых больных двое несовершеннолетних. Восьмерым - от 18 до 30 лет, 23-м - от 30 до 50 лет, 12-ти - от 50 до 60 лет, 25-ти - от 60 до 70 лет, 10-ти - от 70 до 80 лет, троим - от 80 до 90 лет. Часть из них - 26 человек, была госпитализирована.

С начала пандемии COVID-19 в республике был выявлен у 15 790 человек. К этому дню 12 234 инфицированных выздоровели, а 252 - скончались.