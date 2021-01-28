В Казани полицейские задержали 35 участников массовой драки

Задержанным уже предъявили обвинение по статье "Хулиганство". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава МВД Татарстана Артем Хохорин сегодня, 28 января, во время итоговой коллегии сообщил о том, что полицейским удалось предотвратить в Казаани массовую драку. Всего было задержано 35 человек.

Артем Хохорин также напомнил, что ранее в Зеленодольске были задержаны причастные к массовой драке, которая произошла 8 января - всего шесть человек. Им уже предъявили обвинение по статье "Хулиганство".

Также, по словам главы МВД Татарстана, за 2020 год в республике была пресечена деятельность восьми незаконных группировок, среди которых были и те, в состав которой входили и несовершеннолетние, пропагандирующих запрещенное движение АУЕ*.

- Любая группировка, которая позволит себе высунуться, будет взята на контроль. Борьба с организованной преступностью – сегодня одна из главных задач, - подчеркнул глава МВД Татарстана Артем Хохорин.

*организация признанная в России экстремистской