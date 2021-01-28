Каждое пятое преступление, совершенное в Татарстане в 2020 году, - тяжкое и особо тяжкое

Также в 2020 году зафиксировано снижение количества резонансных преступлений. Фото: Иван ВИСЛОВ

Сегодня, 28 января, во время итоговой коллегии МВД Татарстана глава ведомства Артем Хохорин сообщил, что в 2020 году каждое пятое преступление, совершенное в республике, - тяжкое и особо тяжкое.

В целом сотрудниками полиции за этот отчетный период были расследованы и доведены до суда 25 тысяч уголовных дел. Это выше общероссийских показателей.

Также, по словам Артема Хохорина, в Татарстане в 2020 году зафиксировано снижение количества резонансных преступлений. Возможно, причиной тому, принятые меры по самоизоляции. Отмечено в регионе и снижение квартирных краж, угонов автомобилей, а также снижение разбоев и грабежей.