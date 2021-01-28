Число летальных случаев коронавируса в Марий Эл достигло 152

С начала пандемии в республике COVID-19 подхватили 10 533 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Марий Эл выявили еще 44 случая коронавируса. Вместе с тем там выписали 43 переболевших инфекцией пациентов и подтвердили смерть одного зараженного. Такие цифры сегодня, 28 января, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в республике коронавирусом заразились 10 533 человека, 9 197 из которых выздоровели, а 152 - скончались. По числу зараженных в Марий Эл лидирует Йошкар-Ола (5 377). Следом идут Медведевский район (1 034) и Волжск (894).

По последним данным регионального Роспотребнадзора, большинство заболевших в республике - женщины (61,8%). От членов семьи заразились порядка 4,9 тысячи человек. За пределами Марий Эл же инфекцию подхватили почти 300 граждан.