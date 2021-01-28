В Ульяновской области подтвердили еще 10 смертей от коронавируса

Вместе с тем в регионе выявили 219 новых больных коронавирусом и выписали 231 переболевшего. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на четверг, 28 января, в Ульяновской области скончались 593 зараженных коронавирусом человека. Последние 10 смертей от инфекции там подтвердились за минувшие сутки.

Вместе с тем накануне в регионе выявили 219 новых больных и выписали 231 победившего COVID-19. Таким образом, с начала пандемии коронавирус подтвердился у 43 210 человек, 39 493 из которых уже выздоровели.

Несмотря на то, что новые случаи болезни выявляются ежедневно сотнями, местные власти решили увеличить заполняемость зрительных залов до 50%. Но при этом люди будут по-прежнему обязаны носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию.