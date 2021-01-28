Чувашия может начать поставлять на Камчатку свои тракторы в обмен на рыбную продукцию

Фото: пресс-служба Камчатского края

Глава Чувашии Олег Николаев встретился с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. Стороны обсудили возможное сотрудничество в различных отраслях экономики.

Стороны запланировали наладить контакт в области производства тяжёлых тракторов. В Чувашии находится Чебоксарский тракторный завод, где производится широкий спектр техники, необходимой для обеспечения коммунального сектора.

В рамках такого сотрудничества Камчатский край, в свою очередь, может предложить сотрудничество в сфере туризма и поставки рыбной продукции в Чувашию.