В Чебоксарах оштрафовали первую участницу несогласованного митинга 23 января

Сейчас в судах Чебоксар находятся на рассмотрении еще несколько подобных административных материалов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу, 23 января в Чебоксарах прошла несанкционированная акция.Несмотря на то, что и МВД, и Генпрокуратура до этого предупреждали о том, что ее участникам грозит вплоть до уголовной ответственности, некоторые все равно вышли на улицу.

Как итог - сегодня, 28 января, стало известно, что первую участницу акции - 23-летнюю девушку, оштрафовали на 10 тысяч рублей.

- В настоящее время в судах города Чебоксары находятся на рассмотрении еще несколько таких административных материалов, - отмечают в пресс-службе МВД Чувашии.

В ведомстве также напоминают, что в случае повторного привлечения к административной ответственности за подобное, в отношении граждан предусмотрен штраф уже до 300 тысяч рублей, либо арест на срок до 30 суток.