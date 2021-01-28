«Лыжня России-2021» в Казани пройдет в поселке Юдино

Дистанции для участников рассчитаны на 3,5 и 10 километров. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

13 февраля Казань присоединится к массовой акции-гонке «Лыжня России-2021». Любители и профессионалы примут участие в ней на стадионе «Локомотив» поселка Юдино. Будут организованы забеги на дистанции 3,5 и 10 километров.

В этот раз существует лимит по количеству участников – не более 18 тысяч человек. А вот по возрасту ограничений никаких нет, нужна только справка от врача о допуске к лыжному забегу.

Также необходимо зарегистрироваться на «Лыжню России-2021» и получить после этого стартовый комплект – шапка и номер участника. Сделать это можно с 8 до 12 февраля на втором этаже Центрального стадиона (ул.Ташаяк, 2а) с 9.00 до 17.00.

Для зрителей акции, в свою очередь, организуют культурную программу, розыгрыши призов, турнир по хоккею в валенках и концерт.