В Ульяновске «Мазда СХ-5» сбила женщину, которая ждала трамвай

С места произошедшего пешеход была госпитализирована. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 27 января, у дома №57 на улице Ленина в Ульяновске произошел наезд на пешехода. Там около 15.45 автомобиль «Мазда СХ-5» сбил женщину, которая находилась на остановке и ждала трамвай. По предварительным данным, 47-летний водитель иномарки не справился с управлением и его занесло на трамвайных путях С места произошедшего пострадавшая с травмами различной степени тяжести была госпитализирована.

- Всего за минувшие сутки в Ульяновской области зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек получил травмы. В 28 ДТП транспортные средства получили механические повреждения, - отмечают в пресс-службе ГИБДД региона.