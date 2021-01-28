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Происшествия

В Ульяновске «Мазда СХ-5» сбила женщину, которая ждала трамвай

По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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С места произошедшего пешеход была госпитализирована.

С места произошедшего пешеход была госпитализирована.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 27 января, у дома №57 на улице Ленина в Ульяновске произошел наезд на пешехода. Там около 15.45 автомобиль «Мазда СХ-5» сбил женщину, которая находилась на остановке и ждала трамвай. По предварительным данным, 47-летний водитель иномарки не справился с управлением и его занесло на трамвайных путях С места произошедшего пострадавшая с травмами различной степени тяжести была госпитализирована.

- Всего за минувшие сутки в Ульяновской области зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек получил травмы. В 28 ДТП транспортные средства получили механические повреждения, - отмечают в пресс-службе ГИБДД региона.

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