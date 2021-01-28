Жителя Набережных Челнах мужчину, избившего 11-летнего мальчика, отпустили из зала суда

Гособвинение просило для мужчины пять лет колонии общего режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В суде Набережных Челнов гособвинение просило для местного жителя пять лет колонии общего режима, а также поддержала гражданский иск представителя потерпевшего на миллион рублей. Речь идет о мужчине, который жестоко избил 11-летнего мальчика в августе 2020 года.

Суд переквалифицировал действия обвиненного из умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на его причинение по неосторожности. В итоге местному жителю было назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев ограничения свободы, а также выплатить не миллион, а 250 тысяч рублей, и иск прокуратуры в пользу государства на сумму 3 138 рублей. Его освободили из-под стражи прямо в зале суда.

- Надзорное ведомство намерено обжаловать данное решение в апелляционном порядке, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Напомним, тем летом два 11-летних мальчика решили построить шалаш, и мимо дома несли длинные ветки. Одна из них задела окно квартиры на первом этаже. После чего из подъезда выскочил хозяин жилья. Он догнал одного из мальчиков и, как утверждается, схватив за шиворот бросил на асфальт. Неизвестно, что бы произошло дальше, если бы на помощь ребенку не кинулись прохожие. Мальчик смог убежать домой и рассказать обо всем своим родителям, те обратились в полицию. Нападавшего задержали, а ребенка госпитализировали с травмой головы.