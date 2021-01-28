В Татарстане движение транспорта по новому мосту через Свиягу на М-7 запустят осенью 2021 года

Новый мост строят всего в 4,5 метрах от старого. Фото: пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

Надвижка пролетного строения моста через реку Свияга на трассе М-7 завершена на половину. На объекте выполнено уже два этапа работ из четырех - надвинуто 170 метров металлической конструкции с первой на третью опору. Отметим, что этот процесс довольно кропотливый – скорость его выполнения около 12 метров в час.

Сейчас идет сборка конструкции для самого большого судоходного пролета (длина 126 метров). Она должна стоять на опорах уже в марте 2021 года.

- Перепустить движение на новый мост планируется ближайшей осенью. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2023 год. На данный момент общая техническая готовность моста составляет 40%, - сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Отметим, что новый мост через Свиягу строят всего в 4,5 метрах от старого. Последний, к слову, в будущем ждет реконструкция.