УФАС Татарстана: Исполком Набережных Челнов нарушил закон о конкуренции при организации вывоза тел, умерших от коронавируса

В городские медучреждения было направлено письмо о том, что вывозом тел умерших от коронавируса может заниматься только одна организация. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Татарстанские антимонопольщики заинтересовались просьбой жителя Набережных Челнов проверить местный Исполком на соблюдение законодательств в части перевозки тел умерших от коронавируса.

Так, УФАС республики выяснил, что администрация города сделала ответственным за это одну единственную организацию - МУП «Горкоммунхоз». Мало того, что, по утверждениям антимонопольщиков, предприятие не имело транспорта для перевозки тел, так Исполком еще и направил в медучреждения письмо о том, что нужно работать только с МУП «Горкоммунхоз». Правда, не все они пошли на поводу и заключили соответствующие контракты с индивидуальными предпринимателями.

К последним, кстати, обратился и «Горкоммунхоз». Предприятие заключила договоры о передаче ему транспорта на основании договоров о безвозмездной аренде. Также оно направило в медучреждения Набережных Челнов список машин, имеющих право вывозить тела умерших от коронавируса или с подозрением на него. Как отмечают в УФАС Татарстана, при всем этом нигде нет актов приема-передачи транспорта «Горкоммунхозу».

В Исполкоме города антимонопольщикам объяснили все это решением Кабмина республики и временным руководством с рекомендациями ВОЗ.

Но в региональном УФАС в данных документах не увидели пунктов, в которых говорится о том, что перевозку тел умерших от коронавируса, должна выполнять специализированная организация. Этим могут заниматься другие предприятия при соблюдении все тех же рекомендаций.

Таким образом, по утверждениям антимонопольщиков, Исполком Набережных Челнов нарушает федеральный закон «О защите конкуренции». В связи с этим в адрес администрации было вынесено соответствующее предупреждение, которое должно быть исполнено в течение 30 дней.