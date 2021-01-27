В Татарстане подтвердили еще пять смертей от коронавируса

В Татарстане зафиксировано уже 252 смерти от коронавируса. Фото: Александр ГЛУЗ

Сегодня, 27 января, в Татарстане подтвердились еще пять смертей от коронавируса. Жертвами инфекции стали 69-ти, 65-ти и 62-х летние мужчины, а также 86-ти и 73-х летние женщины.

- Причины их смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - гласит официальное сообщение Минздрава республики.

Таким образом, в Татарстане зафиксировано уже 252 смерти от коронавируса. Кроме того, за минувшие отчетные сутки в республике было выявлено 84 новых случая заражения COVID-19. Всего с начала пандемии здесь было зарегистрировано 15 707 случаев, в 12 138 из них люди смогли победить инфекцию.

Что касается вакцинации, то, по данным на эту среду, прививку «Спутник V» в Татарстане уже получили 12 134 человека, 2 016 из них сделали уже вторую инъекцию препарата. Партия последнего использована уже на 90,3%.