В Казани на мужчину обрушился лед со снегом, он погиб

Известно, что работы по очистке крыши от наледи проводились с разрешения инженера-технолога. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧП произошло еще 21 января в Казани. До этого времени шла прокурорская проверка. Так, днем рабочий чистил крышу здания производственной базы ООО «Техника» (улица Тэцевская, 203). Он стоял на стремянке, когда на него рухнул лед со снегом. Полученные мужчиной травмы оказались смертельны. Он погиб на месте происшествия.

- Данные работы проводились с разрешения инженера-технолога ООО «Техника», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Надзорное ведомство направило в следственные органы постановление об уголовном преследовании виновных лиц по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ».