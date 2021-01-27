376,4 миллиона долларов США – кто из заграницы вложился в Татарстан

Около 65% зарубежных инвестиций частного характера – это были реинвестиции. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В эту среду, 27 января, прошло итогового заседания коллегии Агентства инвестиционного развития Татарстана (АИР РТ). На котором его руководитель Талия Минуллина сообщила, в прошлом году объем инвестиций в республику, по сравнению с 2019-м, уменьшился на 6% и составил порядка 602 миллиардов рублей.

Но, несмотря на коронавирусный кризис, вливания в экономику Татарстана из заграницы продолжались. Так, за 9 месяцев 2020 года они достигли уровня 376,4 миллиона долларов США. Активнее всех вкладывались Германия, Нидерланды, Турция и Финляндия. При этом около 65% зарубежных инвестиций частного характера – это реинвестиции. Так, продолжали довкладывать в свои проекты на территории Татарстана такие компании, как Kastamonu, Polimeks, YIT, Drylock Technologies, 3М и Хаят Кимья.

Также, по словам Минуллиной, из-за пандемии коронавируса увеличился приток инвестиций в республику из других регионов России - рост на 14%. Например, за январь-сентябрь 2020 года их объем составил 18,3 миллиарда рублей. Только вливания из Москвы и Санкт-Петербурга выросли на 13,6% и 17,7% соответственно, а из Московской области – в 2,6 раза.