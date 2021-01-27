Проектирование нового многофункционального центра культуры и досуга в Чебоксарах потребует более 6 миллионов рублей

Исполнитель тендера будет выявлен посредством электронного аукциона 5 февраля. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В чебоксарском Заволжье, рядом со школой имени Майи Костиной, хотят построить многофункциональный центр культуры и досуга. На его проектирование из бюджета города готовы выделить до 6,2 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Потенциального подрядчика просят взять за основу проект Центра культурного развития в городе Изобильный Ставропольского края, который открылся еще в 2015 году. Стоимость его проекта, правда, составляла около 100 миллионов рублей, 50 миллионов из которых были выделены из федерального бюджета. Что конкретно хотят повторить власти Чебоксар в своем Центре культуры, пока не ясно.

Исполнитель чувашского тендера будет выявлен посредством электронного аукциона 5 февраля.