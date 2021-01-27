На Чайковых озерах в Казани появится новый парк для реабилитации больных

Фото: kzn.ru

В Казани хотят реконструировать Чайковые озера, которые расположены у горбольницы №7 в Ново-Савиновском районе. Там должен появится новый парк с зонами реабилитации, общей физической нагрузки, арт-терапии, аэроионотерапии и фитотерапии.

Словом, это будет место восстановления пациентов медучреждения и отдыха местных жителей. Работы, которые будут выполняться в два этапа, должны начаться уже в 2021 году.

Первый этап реконструкции затронет Малое Чайковое озеро площадью 2,6 гектар. Там установят скамейки, с которых горожане смогут наслаждаться пейзажами, место для лечения песком, а также зоны для ароматерапии, арт-терапии и аэроионотерапии (лечения посредством ионизированного воздуха). Появятся там и спортивные площадки, реабилитационные и спортивные тренажеры, площадка для терренкура и даже огород.

Фото: kzn.ru

Второй этап реконструкции коснется Большого Чайкового озера площадью 6,8 гектар. Там создадут прогулочную зону, установят лавочки и смотровую площадку.

По словам замглавы Минздрава Татарстана Владимира Жаворонкова, аналогов данного проекта нет ни в одном городе России. Мэр Казани Ильсур Метшин, в свою очередь, заметил, что новый парк станет первым этапом в создании рекреационных зон в районе кварталов. После начнутся работы по созданию набережной на улице Гаврилова.