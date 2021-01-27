Умер зараженный коронавирусом президент ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Ренат Залютдинов

Мэрия Казани уже выразила соболезнования родным и близким Залютдинова.

Ночью с 26 на 27 января скончался один из основателей и президент ассоциации рестораторов и отельеров Казани, а также Татарстана Ренат Залютдинов. Ранее у 68-летнего мужчины был подтвержден коронавирус. Последние часы жизни он провел, будучи подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких.

Организации, а также простые люди уже выразила соболезнования родным и близким Залютдинова. Прощание с ним состоится в 10.00 в четверг, 28 января, у мечети “Марджани”. Тело президента местной ассоциации рестораторов и отельеров будет похоронено на Арском кладбище.