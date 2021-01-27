Казанский театр кукол «Экият» представит спектакль «Shurale: новая фантазия»

Фрагмент спектакля. Фото предоставлено ТГТК "Экият"

В театре кукол «Экият» 29 и 30 января состоится премьера нового спектакля «Shurale: новая фантазия». Про этот совместный проект в республике уже давно говорят те, кто увидел его во время репетиций.

Он стал примером удивительного синтеза творчества театра кукол «Экият» и камерного оркестра La Primavera. Новое прочтение балета «Шурале» Фарида Яруллина представит собой спектакль, в котором переплетены балет и кукольное действо.

Это совершенно новое прочтение одной из самых узнаваемых в Татарстане музыки при помощи кукол.

Автором сценария и постановщиком нового спектакля стал художественный руководитель Татарского Государственного театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев. Хореографию поставит Салима Аминова. Художник спектакля — Сергей Рябинин. Художник по свету – Ильшат Саяхов.