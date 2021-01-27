В Татарстане коронавирусом заразились еще 84 человека

С начала пандемии в республике выявили 15 707 случаев COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили еще 84 зараженных коронавирусом человека. Большинство из них - казанцы (44). Остальные - из Бавлинского района (5), Зеленодольского района (5), Спасского района (5), Алексеевского района (3), Бугульминского района (3), Набережных Челнов (2), Атнинского района (2), Лениногорского района (2), Нурлатского района (2), Сармановского района (2), Чистопольского района (2), Азнакаевского района (1), Аксубаевского района (1), Лаишевского района (1), Нижнекамского района (1), Пестречинского района (1), Рыбно-Слободского района (1) и Черемшанского района (1). Один случай завозной, 83 - контактные.

Среди зараженных детей нет, 11 людям - от 18 до 30 лет, 31 - от 30 до 50 лет, семерым - от 50 до 60 лет, 17 - от 60 до 70 лет, 12 - от 70 до 80 лет, шестерым - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась 25 из них, 59 же были оставлены дома, но также под медицинским наблюдением.

С начала пандемии в республике выявили 15 707 случаев COVID-19. На данный момент 12 138 из них выздоровели, а 247 - скончались.

- Провакцинировано вакциной Спутник V – 12 134 человека, из них вторую дозу получили 2 016 человек. Всего поступило 13 442 комплекта доз вакцины (использовано 90,3%), - отметили в пресс-службе Минздрава Татарстана.