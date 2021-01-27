В Татарстане спасатели вытащили из капкана собаку

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Во вторник, 26 января, сотрудников ЗПСО№1 МЧС республики вызвали по необычному поводу - в капкан попала собака жительницы села Большое Фролово Буинского района. Приехавшие на место происшествия спасатели помогли освободить лапу испуганного пса из капкана. При этом хозяйке пришлось удерживать собаку - животное помнило, что дом необходимо охранять от чужих, и недовольно встретила своих спасителей.

Позже выяснилось, что собаке требуется помощь ветеринаров - раны были серьезные, и ее увезли в ветклинику.