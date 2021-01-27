В Марий Эл зафиксирована еще одна смерть от коронавируса

С начала пандемии в республике подтвердился 151 летальный случай инфекции. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Число летальных исходов коронавируса в Марий Эл превысило отметку в 150 случаев. За минувшие сутки там подтвердилась еще одна смерть от инфекции - она стала 151-й с начала пандемии. Об этом сегодня, 27 января, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с СOVID-19.

Вместе с тем за прошедшие сутки в республике выявили 44 новых случаев коронавируса и выписали 42 переболевших им пациента. Таким образом, в регионе зафиксировали 10 489 случаев инфекции, 9 154 из которых закончились выздоровлением.

Сейчас в инфекционных больницах Марий Эл находятся 755 человек. У 753 госпитализированных пневмония, а у 292 - еще и коронавирус. В тяжелом состояние находятся 129 пациентов, в состоянии средней степени тяжести - 626.