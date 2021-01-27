Число летальных случаев коронавируса в Ульяновской области превысило 580

С начала пандемии инфекцию в регионе подхватили 42 991 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 228 зараженных коронавирусом человек. Вместе с тем там были выписаны 233 переболевших и подтверждена смерть семи инфицированных пациентов. Такие цифры в среду, 27 января, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Таким образом, с начала пандемии инфекцию в регионе выявили у 42 991 человека, 39 262 из них уже выздоровели, а 583 - скончались.

Заметим, что в области на прививку от коронавируса записались уже более 20 тысяч человек. Препарат «Спутник V» направлен в 15 центров вакцинации, к каждому из которых прикреплены госучреждения здравоохранения по территориальному принципу.

Пять из них находится на базе районных больниц (в Новоспасской, Чердаклинской, Новомалыклинской, Карсунской, Барышской, Ульяновской райбольнице и Новоульяновской горбольнице). Еще четыре центра работают в Ульяновске - на площадках ЦГКБ, ЦК МСЧ, поликлиник №1 и №5, больницы РЖД, а три – осуществляют деятельность в Димитровграде.