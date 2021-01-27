В Чувашии зарегистрировали ещё 11 смертей от коронавируса

По данным на среду, 27 января, COVID-19 в республике подхватили 19 102 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала пандемии в Чувашии скончались уже 830 зараженных коронавирусом человек. Большинство из них - за последние два месяца. Ведь еще 24 ноября число летальных случаев инфекции там составляло 240. После - количество жертв COVID-19 начало расти ежедневно. Последние 11 смертей подтвердились за минувшие сутки.

По данным на среду, 27 января, коронавирус в республике обнаружили у 19 102 человек, большинство из которых - 17 213, уже выздоровело. Однако новые случаи заражения, равно как и летальные случаи продолжают выявляться ежесуточно.