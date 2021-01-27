В День снятия блокады Ленинграда жителям Нижнекамска раздадут по 125 граммов черного хлеба

Поучаствовать в акции можно с 15.00 до 16.00 сразу на нескольких точках города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 27 января, отмечается День снятия блокады Ленинграда. В связи с этим центр подростковых клубов Нижнекамска решил провести акцию “Блокадный хлеб”. Всем желающим раздадут по 125 граммов черного хлеба - минимальная норма в военном Ленинграде.

Поучаствовать в акции можно с 15.00 до 16.00 сразу на нескольких точках города - в парке “Семья”, возле татарского драмтеатра, на продуктовом рынке, у торговых центров “Сити Молл”, “Аркада”, “Аврора” и “Барс 2”. На площадках также установят живые инсталляции, сообщает пресс-служба Нижнекамского муниципального района.