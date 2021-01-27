В Чувашии построят новый корпус Республиканской онкологической больницы за 2,9 миллиардов рублей

Олег Николаев подписал договор. Фото правительства Чувашии

Правительство республики и госкорпорация "Ростех" подписали договоренность о сотрудничестве - "Ростех" выступит в качестве концессионера по строительству Республиканского онкологического диспансера. Стоимость проекта оценивается в 2,9 миллиарда рублей.

Этот договор подписали глава Чувашии Олег Николаев и генеральный директор государственной корпорации по содействию, разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" Сергей Чемезов.

В будущем корпусе планируют разместить на площади восемь тысяч квадратных метров производственный комплекс для изготовления радиоизотопных препаратов и медицинского комплекса с отделением реабилитации. Между корпусами будет построен теплый переход