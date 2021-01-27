К 2030 году систематически заниматься спортом будут 75% жителей Татарстана

За последние годы все районы республики удалось обеспечить бассейнами, спортзалами и спортплощадками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сегодня более половины населения Татарстана систематически занимается физкультурой и спортом. До 2030 года планируется довести данный показатель до 75%. Об этом во время итоговой коллегии регионального Минспорта заявил премьер-министр республики Алексей Песошин.

По его словам, сделать спорт доступным для населения позволяет модернизация соответствующей инфраструктуры. За последние годы все районы Татарстана удалось обеспечить отдельно стоящими современными бассейнами, универсальными спортзалами и спортплощадками. За прошлый год, например, было возведено 406 спортивных сооружений.

Глава ведомства Владимир Леонов, в свою очередь, заметил, что в 2020 году было запланировано проведение более 4 тысяч спортивных мероприятий. Своевременно предпринятые меры позволили, несмотря на коронавирус, провести половину из них.