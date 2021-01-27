В Татарстане в двух районах назначены новые прокуроры

В Татарстане новые перестановки в прокуратуре Фото: прокуратура Татарстана

В республике новая ротация кадров в прокуратуре Татарстана: назначены новые руководители надзорных ведомств в Кукморском и Менделеевском районах. Так в Кукморе приказом Генерального прокурора России назначен Антон Чураков, до этого руководивший прокуратурой Менделеевского района, а в Менделеевск тем же приказом назначен уже бывший прокурор Кукмор Ришат Шакиров.

Антону Чуракову 37 лет, и свою службу в органах прокуратуры он начал в 2008 году в должности помощника Зеленодольского городского прокурора Татарстана.

Ришату Шакирову 41 год, и службу в органах прокуратуры начал в 2003 году в должности следователя прокуратуры Высокогорского района республики.

Прокурор Татарстан Илдус Нафиков сегодня представит вновь назначенных руководителей коллективам.